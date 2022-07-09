Пентагон: США вперше відправлять до Україні високоточні снаряди калібру 155 мм

У межах останнього пакета військової допомоги, затвердженого президентом США Джо Байденом у п’ятницю, Україна отримає 1000 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони США.

"Це новий вид артилерійських снарядів 155 мм. Він має більшу точність. Він надасть Україні здатність точно вражати конкретні цілі. За рахунок точності він буде більш ефективним. Це – подальше вдосконалення нашої підтримки України у битві за Донбас" , – сказав неназваний посадовець Пентагону.

Він уточнив, що ці артилерійські снаряди можна застосовувати на техніці, яка вже є в розпорядженні України. Вони певний час перебувають на озброєнні армії США, а в Україну будуть надані вперше.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у п’ятницю підписав указ про виділення Україні військової допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів, до якої входять зокрема додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.