Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які сталися за останній тиждень.

1. СБУ заарештувала майно банку «Форвард»

5 липня Служба безпеки України повідомила про арешт майна банку «Форвард», а саме:

- 100% акцій загальною вартістю понад 1 млрд грн;

- будівлю у центрі Києва загальною площею понад 3000 квадратних метрів орієнтовною вартістю 850 млн грн;

- 5 транспортних засобів на загальну суму майже 1,5 млн грн.

Встановлено, що частина прибутку банку йшла на фінансування війни проти України.

2. Банки почали встановлювати ринкові курси валютообміну для безготівкових операцій

Першим про те, що з 6 липня буде встановлено ринковий курс конвертації картками для зняття готівки, а також усіх видів операцій за кордоном, повідомив «ПриватБанк». Слідом за ним те саме зробив і його головний конкурент - monobank. Їх підтримали також банк «Форвард» та «Кредобанк». Інші банки поки що зберігають курси для подібних операцій нижче за ринкові.

3. Банки відновлюють свої реферальні програми

Тиждень тому ми повідомили про запуск реферальної програми «Альфа-Банку». І ось стало відомо, що в мобільному додатку банку «ПУМБ» - «ПУМБ Онлайн» з'явилося посилання для запрошення друзів. Viber більше не потрібний!

Умови реферальної програми не змінилися, а ось винагорода стала вдвічі меншою, ніж раніше: лише 50 грн.

4. ПриватБанк скасовує безкоштовне поповнення карток інших банків

З 1 липня «ПриватБанк» запровадив комісію за поповнення карток інших банків через термінали у розмірі 2%. Спочатку нововведення не торкнулося лише карток банку «ПУМБ».

З 15 липня поповнення карток «ПУМБ» через термінали самообслуговування «ПриватБанку» теж стане платним. Комісія становитиме ті самі 2% від суми поповнення.

У зв'язку з цим «ПУМБ» рекомендує поповнювати свої карти через термінали EasyPay, IBOX, City24, Systema та GlobalMoney, у яких комісії за поповнення карток немає.

5. Банки знижують комісію за конвертацію

«Таскомбанк» з 5 липня знизив комісію за конвертацію валюти у валюту рахунку до 1% (було 2%) за операції у валютах USD, EUR, GBP, CHF, PLN та до 2% (було 4%) за операції в інших валютах.

А «Райффайзен банк» повністю скасував плату за конвертацію по всіх картах, де до цього була комісія в розмірі 1%.

6. Monobank скасовує пільгові умови за кредитами

З 1 серпня за кредитними продуктами буде відновлено колишні тарифи:

- 3,1% на місяць за карткою на залишок заборгованості за кредитною карткою при виході з пільгового періоду;

- 1,9% на місяць на заборгованість по розстрочці та кредиту готівкою.

На кредити, відкриті до 1 серпня, пільговий тариф утримається до закінчення терміну дії кредитного договору.

7. Знову запрацювала програма «ЕКСТРА більше» від «УкрСиббанку»

З 4 липня відновилося нарахування балів для зареєстрованих карток у програмі «ЕКСТРА більше» від «Укрсиббанку» та MasterCard.

За кожні 20 грн розрахунків карткою клієнт отримує 1 бал. Клієнти «Укрсиббанку» можуть також скористатися опцією «Оплата балами» та повернути на свій рахунок суму раніше зробленої покупки.

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