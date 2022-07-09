Генштаб: в Україні загинуло понад 37 тисяч російських військових

Генштаб: в Україні загинуло понад 37 тисяч російських військових
Фото: Facebook

Російські війська під час війни втратили в Україні понад 37 тисяч військових.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 37 200 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1638 (+1),
  • бойових броньованих машин – 3 815 (+4),
  • артилерійських систем – 832 (+4),
  • РСЗВ - 247,
  • коштів ППО – 108 (+1),
  • літаків – 217,
  • вертольотів – 187,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5),
  • крилатих ракет - 155,
  • кораблів / катерів – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 687 (+2),
  • спеціальної техніки – 66.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку, зазначили в Генштабі.

Новини

Популярні теми форуму

analytics