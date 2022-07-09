Генштаб: в Україні загинуло понад 37 тисяч російських військових
Російські війська під час війни втратили в Україні понад 37 тисяч військових.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 37 200 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1638 (+1),
- бойових броньованих машин – 3 815 (+4),
- артилерійських систем – 832 (+4),
- РСЗВ - 247,
- коштів ППО – 108 (+1),
- літаків – 217,
- вертольотів – 187,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5),
- крилатих ракет - 155,
- кораблів / катерів – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 687 (+2),
- спеціальної техніки – 66.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку, зазначили в Генштабі.