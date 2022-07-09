Генштаб: в Україні загинуло понад 37 тисяч російських військових

Російські війська під час війни втратили в Україні понад 37 тисяч військових.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 37 200 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1638 (+1),

бойових броньованих машин – 3 815 (+4),

артилерійських систем – 832 (+4),

РСЗВ - 247,

коштів ППО – 108 (+1),

літаків – 217,

вертольотів – 187,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5),

крилатих ракет - 155,

кораблів / катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 687 (+2),

спеціальної техніки – 66.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку, зазначили в Генштабі.