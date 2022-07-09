Мінекономіки: можна нарощувати експорт до 50% ВВП

У Мінекономіки вважають, що Україна може збільшити частку експорту в структурі ВВП з 35% до 50%, повідомляє Економічна правда.

Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона додала, що 75% нашого експорту складає сировина.

"Для цілої низки більш розвинених країн ми є сировинним придатком. Ми їм продаємо пшеницю по 350 доларів за тонну, а вони нам – iPhone за такою ж ціною, але за штуку" , - сказала Свириденко.

Але за її словами, Україна може змінити тренд, розвинути промислову переробку та змінити частки рівно навпаки: експортувати 75% готових продуктів та послуг і лише 25% – сировини.