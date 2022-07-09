ОВА: зросла кількість жертв обстрілу Кривого Рогу

У лікарні померла 20-річна дівчина, яка вранці 9 липня отримала поранення у результаті обстрілу росіянами Кривого Рогу, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Цей дикунський обстріл мирного міста забрав життя двох людей. За уточненими даними, троє поранених. Двом лікарі надали допомогу, і вони зараз вдома" , – заявив він.

За словами голови ОВА, за життя дівчини медики боролися кілька годин, але поранення були надважкими.

Наразі у лікарні перебуває 43-річний батько загиблої дівчини.