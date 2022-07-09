Радник Зеленського рекомендував скасувати фіксацію курсу гривні до долара

В Україні дозріли умови для повернення до ринкового курсу гривні до долара. Тримати два курси вже недоцільно, пише Юрій Дощатов, РБК-Україна.

Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.

"Мені здається, що настав вже час скасування фіксованого курсу - треба переходити до ринкового курсу, який вже існує. Який сенс тримати два курси відразу?" , - сказав він.

За його словами, ми зараз перебуваємо в умовах, коли Національний банк начебто фіксує курс 29,25, а з іншого боку є курс, на реальному ринку, який знаходиться в межах щонайменше від 33 до 36 гривень за один долар.

Устенко вважає, що якщо відмовитися від фіксованої частини цього курсу, то є можливість, що відбудеться корекція того ринкового курсу, який є - він трошки знизиться, і спред буде менше, ніж той, який зараз.