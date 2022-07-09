Боррель: РФ своєю війною позбавила їжі понад 300 млн людей у світі

За словами високого представника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, через загострену війною Росії в Україні глобальну продовольчу кризу 323 мільйони людей опинилися на межі голоду, повідомляє Європейська правда.

Про це Боррель заявив на міністерській зустрічі "Групи двадцяти" в Індонезії.

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"Загарбницька війна Росії проти України різко загострює продовольчу кризу. Лише за два роки кількість людей у світі, які відчувають серйозну нестачу їжі, подвоїлася з 135 мільйонів до пандемії COVID-19 до 276 мільйонів на початку 2022 року та 323 мільйонів сьогодні" , – сказав він.

Очільник європейської дипломатії додав, що загалом у світі 1,2 мільярда людей, або кожен шостий житель Землі, перебуває у вразливому становищі через "поєднання зростання цін на продукти харчування, зростання цін на енергоносії та погіршення фінансових умов".