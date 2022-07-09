ДПСУ: окупанти обстріляли Чернігівську область, є руйнування

Окупанти знову завдали ударів по прикордонних районах Чернігівської області. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Східного регіонального управління ДПСУ.

"Тричі за добу ворог артснарядами обстріляв один з прикордонних населених пунктів Городнянської громади в Чернігівській області. За попередньою інформацією, пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю. Семенівська громада була двічі обстріляна ворогом з мінометів та АГС. Зафіксовано 14 вибухів" , - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів жертв немає.