У Брянську на залізничних коліях спрацював вибуховий пристрій – губернатор

У Росії під Брянськом на залізничних коліях перед вантажним поїздом спрацював невідомий вибуховий пристрій. Повідомляється, що ніхто не постраждав, повідомляє Новое время.

Про це заявив губернатор Олександр Богомаз.

Зазначається, що подія сталася в Унецькому районі, на перегоні Робчик-Піщанка.

"В результаті інциденту у складі пошкоджено скло кабіни машиніста, залізничні колії не пошкоджено, постраждалих немає" , — повідомив Богомаз.

На місці працюють спеціалізовані оперативні служби, йдеться у повідомленні.