Розвідка: у Маріуполі окупанти та колаборанти крадуть вцілілі автомобілі

У тимчасово окупованому Маріуполі збільшується кількість крадіжок вцілілих приватних авто, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначено, що крадіжки відбуваються як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів. При цьому, вартість авто не має значення: зникають як машини представницького класу, так і дешеві моделі.

"Машини зникають не тільки вдень, але й вночі — під час комендантської години. До того ж грабіжники часто використовують евакуатори. Це дає розуміння, що грабунком займаються безпосередньо представники окупаційної адміністрації та пов’язані з нею місцеві колаборанти" , — йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, офіційно заяву про викрадення можна подати у «військову комендатуру» Маріуполя. Проте, на неофіційному рівні її представники заявляють, що шукати автомобілі треба самостійно.