Розвідка: у Маріуполі окупанти та колаборанти крадуть вцілілі автомобілі
У тимчасово окупованому Маріуполі збільшується кількість крадіжок вцілілих приватних авто, повідомляє Новое время.
Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.
Зазначено, що крадіжки відбуваються як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів. При цьому, вартість авто не має значення: зникають як машини представницького класу, так і дешеві моделі.
"Машини зникають не тільки вдень, але й вночі — під час комендантської години. До того ж грабіжники часто використовують евакуатори. Це дає розуміння, що грабунком займаються безпосередньо представники окупаційної адміністрації та пов’язані з нею місцеві колаборанти", — йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, офіційно заяву про викрадення можна подати у «військову комендатуру» Маріуполя. Проте, на неофіційному рівні її представники заявляють, що шукати автомобілі треба самостійно.
"Нерідко власники викрадених автівок знаходять їх у бойовиків так званої „міліції ДНР“. В такому випадку вкрадені машини оголошуються „власністю ДНР“ і будь-які подальші дії не тільки безглузді, але й небезпечні", — додають у розвідці.