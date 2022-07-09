Україна отримає 1,7 млрд доларів на оплату медичних послуг
Україна отримає 1,7 млрд доларів гранту від Цільового фонду одного донора, створеного МБРР, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID, повідомляє Новое время.
Про це заявив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.
Проєкт відповідної угоди схвалили 9 липня на засіданні уряду.
"Це результати домовленостей, досягнутих партнерами з розвитку через розв’язану росією широкомасштабну агресію проти України", — наголосив Шмигаль.
Зазначається, що грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки МБРР та МАР.
Кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.
"Це надзвичайно вагома підтримка з боку наших американських партнерів", — додав премє'р-міністр України.