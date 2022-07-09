Міністр оборони Британії не претендуватиме на посаду лідера консерваторів
Глава міноборони Великобританії Бен Уоллес, один із фаворитів на посаду прем'єр-міністра країни, заявив, що не братиме участі у конкурсі на посаду лідера Консервативної партії, повідомляє Новое время.
"Після ретельного розгляду та обговорення з колегами та сім'єю я прийняв рішення не брати участь у конкурсі на посаду лідера Консервативної партії", — написав він у Twitter.
Він подякував своїм колегам у британському парламенті за підтримку та побажав удачі іншим кандидатам.
"Це був нелегкий вибір, але я зосереджений на своїй поточній роботі та забезпеченні безпеки цієї великої країни. Я бажаю успіху всім кандидатам і сподіваюся, що ми швидко повернемось до вирішення питань, для вирішення яких ми всі обрані", — додав він.