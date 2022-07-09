Блінкен: США надасть Україні гуманітарну допомогу на суму $360 млн

Блінкен: США надасть Україні гуманітарну допомогу на суму $360 млн
Фото: U.S. Department of State

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні гуманітарної допомоги на суму $360 млн, повідомляє Новое время.

Зазначається, що рішення було ухвалено за підсумками міністерської зустрічі G20 у суботу, 9 липня.

Блінкен уточнив, що йтиметься про підтримку у вигляді їжі, питної води, грошової допомоги, екстреної медичної допомоги, відкриття притулків, а також координації з гуманітарними організаціями.

Наразі невідомо, коли саме буде надано гуманітарну допомогу.

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