Блінкен: США надасть Україні гуманітарну допомогу на суму $360 млн

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні гуманітарної допомоги на суму $360 млн, повідомляє Новое время.

Зазначається, що рішення було ухвалено за підсумками міністерської зустрічі G20 у суботу, 9 липня.

Блінкен уточнив, що йтиметься про підтримку у вигляді їжі, питної води, грошової допомоги, екстреної медичної допомоги, відкриття притулків, а також координації з гуманітарними організаціями.

Наразі невідомо, коли саме буде надано гуманітарну допомогу.