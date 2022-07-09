Інсайдер повідомляє про діяльність Huobi Global, зважаючи на ринкові чутки

У відповідь на нещодавні чутки про те, що засновник провідної світової криптобіржі Huobi Group продає свої акції, особа, близька до компанії, розкрила деяку детальну інформацію.

За словами джерела, поточна діяльність біржі залишається нормальною, грошовий потік наразі достатній. Платформа створила резерв управління ризиками в розмірі 20 000 BTC, загальна сума якого не змінювалася з 2018 року, щоб захиститися від екстремальних ситуацій на ринку.

Недавній крах Terra-Luna, крах Celsius і неплатоспроможність Three Arrows Capital перебільшили і без того негативні ринкові умови та глибоко вплинули на довіру інвесторів, що призвело до багатьох необґрунтованих чуток щодо деяких основних криптовалютних бірж на ринку.

За словами Лілі Чжан, фінансового директора Huobi Global, компанія має значний грошовий потік і інвестувала понад 300 мільйонів доларів США в галузь на цьому ведмежому ринку. Наразі інвестиційна команда компанії веде переговори про інвестування в понад 100 проектів по всьому світу, загальна сума яких становить приблизно 6 мільярдів доларів США.

Незважаючи на чутки про Huobi, інсайдер компанії вивчив її показники безпеки та не виявив жодних порушень безпеки та негативних інцидентів протягом дев’яти років роботи.

Після недавніх потрясінь на ринку компанія негайно посилила заходи для захисту активів користувачів від серйозних інцидентів безпеки. Слід звернути увагу на те, що здібності користувачів до внесення та зняття коштів залишаються нормальними, що гарантує, що вони можуть зняти активи в будь-який час. Компанія завжди надає перевагу правам та інтересам користувачів при прийнятті рішень щодо торговельних лімітів і завжди своєчасно інформує користувачів про ризики. Таким чином, користувачі ніколи не повинні турбуватися про проблеми зі зняттям коштів, які є звичним явищем на інших торгових платформах.

Щодо нещодавніх чуток про те, що засновник Huobi Леон Лі продає свої акції компанії, джерело повідомило, що рішення Лі продати акції за станом здоров’я є його власним рішенням як основного акціонера компанії. Це не управлінське рішення і, отже, не впливає на роботу компанії, яка залишається нормальною.

Раніше фінансовий директор Чжан згадував, що резерви капіталу компанії повністю відокремлені від коштів її користувачів і що компанія не постраждала від недавньої кризи ліквідності в галузі.

"Будучи єдиною біржею в галузі, яка протягом дев’яти років поспіль не мала жодних інцидентів безпеки, Huobi Global завершила перевірку потенційних ризиків для активів користувачів у червні та може підтвердити, що всі її активи користувачів безпечні" , — сказав Чжан.

Оскільки індустрія переживає нову крипто-зиму, інсайдер припустив, що стабілізувати галузь, підтримуючи стабільні ринкові умови та забезпечуючи безпеку активів користувачів, є зобов’язання провідних гравців галузі. Це важливо для збереження довіри інвесторів до галузі.