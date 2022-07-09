Зеленський звільнив послів у Німеччині та ще низці країн

Президент Володимир Зеленський звільнив низку послів України. Серед них глава дипломатичної місії у Німеччині Андрій Мельник, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Відповідні укази №479/2022 - №483/2022, опубліковані на сайті президента.

Крім Мельника, глава держави також звільнив Любов Непоп з посади посла України в Угорщині, Вячеслава Яцюка - Норвегії, Євгена Перебийноса - Чехії, Ігоря Поліху - Індії. Останній за сумісництвом очолював дипмісії в Республіці Мальдіви, Федеративній Демократичній Республіці Непал, Демократичній Соціалістичній Республіці Шри-Ланка та Народній Республіці Бангладеш.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що посол України Андрій Мельник після восьми років на посаді може перейти працювати в МЗС.