У Херсоні жителька зробила огляд цін у супермаркеті

У тимчасово окупованому Херсоні через російських військових місцеві жителі страждають через проблеми з продовольством, ліками та мобільним зв'язком. Зокрема, український супермаркет мережі АТБ перейменували на АБЦ і відкрили його 8 липня. Місцева жителька зробила огляд цін, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Відео опублікували на Facebook-сторінці "NewDay". На ньому видно, що частина прилавків у супермаркеті порожня.

Також можна побачити, що поряд з порожніми розташовані вщерть заповнені пивом полиці.

Які зараз ціни на продукти

"Пельмені можна придбати за 159-284 грн. Найдешевший дитячий йогурт я знайшла за 17 грн, є 24, 25 і вище. Сир є за 107 грн. Кефір - 40-50 грн. Масло - за 116-249 грн. Молоко - 54 грн. Сметана - 78-127 грн" , - розповідає на відео жінка.

Зокрема, на відео можна також побачити ціни на такі продукти: