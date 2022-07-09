У Херсоні жителька зробила огляд цін у супермаркеті

У Херсоні жителька зробила огляд цін у супермаркеті
Фото: Курс України

У тимчасово окупованому Херсоні через російських військових місцеві жителі страждають через проблеми з продовольством, ліками та мобільним зв'язком. Зокрема, український супермаркет мережі АТБ перейменували на АБЦ і відкрили його 8 липня. Місцева жителька зробила огляд цін, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Відео опублікували на Facebook-сторінці "NewDay". На ньому видно, що частина прилавків у супермаркеті порожня.

Також можна побачити, що поряд з порожніми розташовані вщерть заповнені пивом полиці.

Які зараз ціни на продукти

"Пельмені можна придбати за 159-284 грн. Найдешевший дитячий йогурт я знайшла за 17 грн, є 24, 25 і вище. Сир є за 107 грн. Кефір - 40-50 грн. Масло - за 116-249 грн. Молоко - 54 грн. Сметана - 78-127 грн", - розповідає на відео жінка.

Зокрема, на відео можна також побачити ціни на такі продукти:

  • мило - від 118 до 207 грн;
  • дезодорант - від 175 до 306 грн;
  • шампуні - 141-247 грн;
  • підгузки - 559 грн;
  • серветки - 146 грн;
  • бублики - 28-45 грн;
  • хлібці - 30 грн
  • дитяче печиво - 44 грн
  • батончики - 8-18 грн
  • банани - 54 грн,
  • ківі - 130 грн;
  • желейки - 178 грн.

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