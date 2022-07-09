В Одеській ОВА різко відреагували на бійку чиновників в Білгород-Дністровському

Голова Одеської ОВА Максим Марченко найближчим часом планує робочу подорож до Білгород-Дністровського. Також буде створена комісія для перевірки роботи міської та районної рад, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Щодо ситуації в Білгород-Дністровському районі. Буде призначена робоча група, яка з наступного тижня розпочне роботу з оцінки діяльності Білгород-Дністровської і районної, і міської рад. Найближчим часом я планую особисто відвідати це місто" , - написав він.

Як повідомлялось, на сесії Білгород-Дністровської районної ради побилися її голова Григорій Мельниченко та мер міста Віталій Граждан.