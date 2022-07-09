У МЗС дали рекомендації українцям на Шрі-Ланці через заворушення

Українцям рекомендували уникати місця скупчення людей на Шрі-Ланці у зв'язку з масовими протестами, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України.

"У зв'язку з загостренням ситуації на Шрі-Ланці рекомендуємо українцям утриматися від перебування в місцях масового скупчення людей і протестів, а також дотримуватися приписів місцевих правоохоронних органів" , - сказано в повідомленні відомства.

При цьому наголошується, що в разі потрапляння в надзвичайну ситуацію на Шрі-Ланці, українцям необхідно звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Індії: +91 92055 07157

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Шрі-Ланці спалахнули масові протести. Місцеві повністю взяли під контроль резиденцію президента Готабаї Раджапакси.

Також ми писали, що президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса піде у відставку наступного тижня. Рішення прийнято на тлі масових протестів.