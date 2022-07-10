ISW: РФ хоче анексувати Харківську область

Кремль не відмовляється від спроб анексувати, крім Донбасу і півдня України, Харківську область. Окупанти у Харківській області оприлюднили новий прапор для окупаційного режиму, повідомляє Новое время.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Окупаційна влада Харківської області заявила, що Харківська область є "невіддільною частиною російської землі", вказуючи на те, що Кремль, ймовірно, має намір анексувати частину або всю Харківську область. Окупанти оприлюднили новий прапор для окупаційного режиму із зображенням російського імператорського двоголового орла та символів з Харківського герба XVIII ст.

"Використання окупаційним урядом Харківської області образів і риторики імперської Росії, чітко вказують на анексію… і це підкріплює попередню оцінку ISW про те, що Кремль має більш широкі територіальні цілі, ніж захоплення Донецької та Луганської областей або навіть утримання півдня України" , — зазначають аналітики.

Ключові висновки аналітиків:

Окупанти продовжували безуспішні штурми на північний захід від Слов’янська і вели наступальні дії на схід від Сіверська з району Лисичанська.

Російські війська продовжували локалізовані атаки на північний захід від Харкова, ймовірно, намагаючись захистити російські наземні лінії зв’язку в цьому районі.

Загарбники продовжують стикатися з нестачею особового складу і техніки, покладаючись на старі бронетранспортери і запускаючи нові кампанії прихованої мобілізації.

Російські війська продовжували висувати умови для анексії Донбасу, Харківської області та Півдня України.

ISW зазначає, що 9 липня російські війська не отримали підтверджених територіальних здобутків біля Харкова, але продовжували спроби ймовірних руйнівних атак, щоб перешкодити українським контратакам.