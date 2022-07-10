Що буде з цінами на овочі, молоко та м'ясо: прогноз на літо

Ціни на овочі в Україні будуть знижуватися в міру надходження нового врожаю. Через надлишок зерна ціни на м'ясо залишаться стабільними або будуть падати, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це розповіла Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Овочі

Як зазначила аналітик, овочі це сезонний продукт, ціна на які зазвичай зменшується по мірі надходження нового врожаю.

"Тому протягом липня варто очікувати зниження цін на всі види овочів, особливо по мірі надходження овочів відкритого ґрунту. І навіть інфляційні процеси, що відбуваються в країні через війну, не зможуть стримати це зниження" , - вважає вона.

Молоко

Ціни на молочні продукти в червня були більш-менш стабільними та найближчі пару тижнів залишаться незмінними. Хоча в світі спостерігається зростання цін на молоко за рахунок підвищення цін на корми та енергоресурси, в Україні низькі ціни на зернові культури через надлишкову їх пропозицію стримують ріст собівартості виробництва молока, прогнозує Литвин.

М'ясо

Як зазначила, експерт, мабуть, найцікавіші зміни цін будуть спостерігатись в м’ясному напрямку.

"Якщо говорити про яловичину, то м’ясопереробні комплекси її майже не купують, тому що наразі на ринку є її перенасичення. Яловичина є більш експортоорієнтованим продуктом, який майже не торгується за кордоном через блокування портів. Тому, можна сказати, що ціна на яловичину найближчим часом не зміниться, а й можливо "просяде" на 2-3%" , - вважає Литвин.

Стосовно свинини ситуація складніше, наголосила аналітик. Промислова пропозиція скоротилась через вибуття з ринку виробників східного та південного регіону. Це своєю чергою підштовхнуло в гору ціни.

"Наразі найближчим часом ціни не будуть стрімко зростати, через те що в червні було імпортовано 9 тис. т свинини, що майже в 4 рази більше, ніж в червні 2021 року. Це збільшить внутрішню пропозицію та не дасть зростати цінам" , - сказала вона.

З курятиною ціни стабільні та найближчим часом змінюватися не будуть.

"Все-таки низькі ціни на зернові культури поки що стримують подальше зростання цін і на м’ясну групу" , - прогнозує аналітик УКАБ.

Нагадаємо, за даними Держстату, ціни на овочі в Україні у червні 2022 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року зросли майже у два рази - на 88,8%.