EUobserver: ЄС побудує бункер для секретних переговорів

Європейський союз має намір побудувати бункер вартістю 8 млн євро для секретних переговорів. Як передбачається, він забезпечить захист від російських та інших шпигунів, повідомляє Новое время.

За інформацією видання EUobserver, у приміщенні зможуть розміститися близько 100 осіб — до 34 лідерів і 34 протоколістів, а також технічний і обслуговуючий персонал.

Зазначено, що у бункері не буде Інтернету, але він буде оснащений внутрішньою технологією конференц-зв'язку з великим екраном та мікрофонами, підключеними до однаково безпечних кабін для 30 перекладачів. І зал засідань, і кабіни будуть поміщені в сертифікований НАТО ізоляційний каркас, щоб "зменшити ризик експлуатації компрометуючих випромінювань".

Учасникам секретних переговорів доведеться залишити свої телефони та інші гаджети в звуконепроникних шафках за межами бункера.

За даними EUobserver, згідно зпланом проєкту, приміщення планують побудувати до 2024 року в комплексі Ради ЄС в Брюсселі, де вже відбуваються саміти. Однак точне місце розташування ще не визначено.

Як пише видання, таке рішення ухвалили на тлі повномасштабного російського вторгнення до України і планів створити об'єднані збройні сили ЄС і НАТО.