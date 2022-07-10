Гайдай: спроби росіян просунутися на Сіверськ провалюються

Росіяни стягують війська поблизу Білогорівки, обстрілюють навколишні населені пункти – але просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ їм не вдається, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ворог стягує війська поблизу Білогорівки, обстрілює навколишні населені пункти, завдає авіаційних ударів, а швидкоруч окупувати усю Луганщину все ще не в змозі. Тільки упродовж останньої ночі росіянами здійснено сім артилерійських обстрілів і чотири ракетних удари" , – заявив він.

За словами Гайдая, росіяни досі живуть думками про те, як на початку березня "відхопили більшу частину області".

Але, за твердженням керівника області, "то була аж ніяк не блискавична наступальна операція, а розбудова нашими військовими міцної лінії оборони – і як тільки Збройні сили України зробили надійні захисні укріплення, цей швидкий наступ добіг кінця".

"За чотири місяці росіяни просунулися на декілька кілометрів, обравши тактику суцільного знищення великих міст. Але вони все ще впевнені в своїх "героїчних" перемогах наприкінці лютого, живуть цим і не хочуть усвідомлювати реальність. А вона їх не дуже тішить.