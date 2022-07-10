Донецька ОВА: війська РФ обстріляли житловий будинок, під завалами люди

У суботу пізно ввечері, 9 липня, російські окупаційні війська обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр у Донецькій області, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Щонайменше, три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Яру, яку вчора ввечері росіяни атакували ракетами з "ураганів" , - написав він.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

За словами глави ОВВА, в результаті обстрілу в будинку повністю знищені два під'їзди. На місці працюють рятувальники - намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами.

На даним момент рятувальники виявили шість загиблих м п'ять поранених.

За словами місцевих жителів, під завалами будинку, швидше за все, щонайменше 34 людини, в тому числі 9-річна дитина.

"В даний час рятувальники зуміли встановити контакт з двома людьми, які опинилися під руїнами. Рятувальна операція триває" , - підкреслив він.