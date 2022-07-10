Канада погодилась передати турбіну "Газпрому" всупереч позиції України

Канада поверне Німеччині відремонтовану російську турбіну, необхідну їй для газопроводу "Північний потік-1", попри заперечення з боку України, повідомляє Європейська правда.

Про це оголосив міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон.

"Канада надасть обмежений у часі і такий, що підлягає скасуванню, дозвіл Siemens Canada на повернення до Німеччини відремонтованих турбін "Північного потоку-1" , - заявив міністр, додавши, що це дозволить підтримати здатність Європи мати доступ до надійного та доступного джерела енергії у той час, як вона продовжує відмовлятися від російських нафти та газу.

Вілкінсон сказав, що дозвіл вирішили видати після обговорень з "нашими європейськими друзями та союзниками" та Міжнародним енергетичним агентством.

Турбіна, побудована в Канаді компанією Siemens, була відправлена ​​на ремонт до Монреаля та "застрягла" там через санкції проти нафтогазової галузі Росії через її війну в Україні.

Німецькі чиновники закликали Канаду знайти спосіб повернути турбіну, побоюючись, що Росія використає цю проблему як привід для закриття "Північного потоку-1" і пошкодить здатність Німеччини заповнити свої резервуари для зберігання газу перед зимою.

"За відсутності необхідного постачання природного газу економіка Німеччини постраждає від значних труднощів, а самі німці будуть під загрозою того, що з наближенням зими не зможуть опалювати свої будинки" , - заявив Вілкінсон.

Український уряд виступив проти намірів Канади погодитися на таке точкове зняття з Росії санкційних обмежень і вважає це рішення "необгрунтованим та небезпечним для санкційного режиму".

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі наполягала в суботу, що Канада непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, та анонсувала нові санкції проти російського енергетичного сектору.