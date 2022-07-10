У військовій адміністрації Кривого Рогу повідомили подробиці вечірнього обстрілу

Внаслідок ворожого прильоту в Кривий Ріг було повністю зруйноване підприємство. Інформація щодо втрат уточнюється, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив голова ВЦА Олександр Вілкул.

"Закінчується ліквідація наслідків учорашніх прильотів до Радушного. Пряме попадання 3-х ракет "Калібр'. Підприємство промислової інфраструктури повністю знищене. Втрати уточнюються" , - повідомив Вілкул.

Нагадаємо, вчора вранці російські окупанти обстріляли Кривий Ріг із реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Снаряди впали просто у житловій забудові Інгулецького району. Внаслідок чого загинули двоє людей.