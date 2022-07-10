ОВА: російські війська вночі обстріляли Криворізький район

В ніч на 10 липня російські війська завдали удару по Криворізькому району Дніпропетровської області, повідомляє Новое время.

Про це заявив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що ворог поцілив по Зеленодольській громаді. Населені пункти не зачепило. Постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора вранці, 9 липня, російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу з Градів. Повідомлялося, що загинула 41-річна жінка. Згодом у лікарні від отриманих поранень також померла 20-річна дівчина.