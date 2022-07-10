Кім: війська РФ обстріляли Миколаївську область, троє людей поранені
Вчора, 9 липня, окупанти обстріляли Широківську, Березнегуватську та Первомайську громади на Миколаївщині, повідомляє Новое время.
Про це заявив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Вдень, 9 липня, близько 11:40 та 12:40 були обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважно по відкритим територіям домогосподарств. Троє людей поранено", — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що у Березнегуватській громаді тривають постійні обстріли сіл по лінії розмежування. Так, вночі, 9 липня, ворожі обстріли були на околицях селища Березнегувате, в с. Мурахівка та с. Любомирівка. Попередньо без жертв. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.
"Миколаївський район: вчора, 9 липня, після 10:00 зафіксовані обстріли в селищі Засілля Первомайської громади, внаслідок яких зруйновано господарські споруди. Потерпілих немає", — додав Кім.