Кім: війська РФ обстріляли Миколаївську область, троє людей поранені

Вчора, 9 липня, окупанти обстріляли Широківську, Березнегуватську та Первомайську громади на Миколаївщині, повідомляє Новое время.

Про це заявив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вдень, 9 липня, близько 11:40 та 12:40 були обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважно по відкритим територіям домогосподарств. Троє людей поранено" , — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що у Березнегуватській громаді тривають постійні обстріли сіл по лінії розмежування. Так, вночі, 9 липня, ворожі обстріли були на околицях селища Березнегувате, в с. Мурахівка та с. Любомирівка. Попередньо без жертв. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.