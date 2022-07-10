У Генштабі ЗСУ назвали втрати російських військ з початку вторгнення
У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні у живій силі й техніці.
Втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу - близько 37300 (+100) осіб ліквідовано,
- танків - 1641 (+3),
- бойових броньованих машин - 3823 (+8),
- артилерійських систем - 834 (+2),
- РСЗВ - 247,
- коштів ППО - 108,
- літаків - 217,
- вертольотів - 188 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+2),
- крилатих ракет - 155,
- кораблів / катерів - 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2694 (+7),
- спеціальної техніки - 66.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку, зазначили в Генштабі.