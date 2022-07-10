У Генштабі ЗСУ назвали втрати російських військ з початку вторгнення

У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні у живій силі й техніці.

Втрати противника орієнтовно склали:

особового складу - близько 37300 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1641 (+3),

бойових броньованих машин - 3823 (+8),

артилерійських систем - 834 (+2),

РСЗВ - 247,

коштів ППО - 108,

літаків - 217,

вертольотів - 188 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+2),

крилатих ракет - 155,

кораблів / катерів - 15,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2694 (+7),

спеціальної техніки - 66.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку, зазначили в Генштабі.