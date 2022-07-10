У Генштабі ЗСУ назвали втрати російських військ з початку вторгнення

У Генштабі ЗСУ назвали втрати російських військ з початку вторгнення
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні у живій силі й техніці.

Втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 37300 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків - 1641 (+3),
  • бойових броньованих машин - 3823 (+8),
  • артилерійських систем - 834 (+2),
  • РСЗВ - 247,
  • коштів ППО - 108,
  • літаків - 217,
  • вертольотів - 188 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+2),
  • крилатих ракет - 155,
  • кораблів / катерів - 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2694 (+7),
  • спеціальної техніки - 66.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку, зазначили в Генштабі.

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