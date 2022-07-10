Spiegel: Німеччина вирішила проблему з поставками "Гепардів" в Україну

Після декількох тижнів зусиль влада Німеччини у співпраці з Міністерством оборони Норвегії знайшла виробника, який може виробляти додаткові боєприпаси для самохідних зенітних артилерійських установок (ЗСУ) "Гепард", пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Spiegel.

Постачання боєприпасами раніше вважалося проблемою, оскільки в наявності було лише менш як 60 тисяч 35-мм патронів.

ЗСУ "Гепард" може виробляти до 1000 пострілів у хвилину. Однак в реальному житті він стріляє короткими чергами, адаптуючись до мети.

Німецький уряд вперше виявив боєприпаси в Південній Америці, але Країна-виробник, Швейцарія, не погодилася на їх передачу Україні. Кілька днів тому пошуки увінчалися успіхом в Норвегії.

Місцевий виробник може виробляти спеціальні 35-мм кулі. Вже наступного тижня вони повинні пройти випробування на полігоні Бундесверу в Путлосі, Шлезвіг-Гольштейн.

Що стосується самої поставки техніки, то ніщо не повинно перешкодити передачі Україні 30 одиниць ЗСУ "Гепардів". Виробник систем вже навчає українських солдатів у Німеччині управлінню зенітними установками, які будуть використовуватися в Україні для захисту міст та іншої критичної інфраструктури.

Якщо все піде за планом, перші системи повинні бути поставлені в Україну вже в липні.