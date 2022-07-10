ДСНС: кількість жертв ракетного удару по Часовому Яру зросла

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру Донецької області збільшилася до 8. Пошукова операція продовжується, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

"О 10:25 на місці проведення пошуково-рятувальних робіт в п’ятиповерховому житловому будинку у м. Часів Яр додатково з-під завалів вилучено тіло однієї загиблої особи. Всього в наслідок ракетного удару загинуло 8 осіб" , - йдеться в повідомленні.

Під завалами десятки людей

Нагадаємо, вчора пізно ввечері російські окупаційні війська обстріляли з "Ураганів" п'ятиповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області.

За словами глави ОВА, в результаті обстрілу в будинку повністю знищені два під'їзди. Місцеві жителі повідомляють, що під завалами будинку, швидше за все, щонайменше 34 людини, в тому числі 9-річна дитина.