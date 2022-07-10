Зеленський підписав закон про скасування військового збору для захисників

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє українських захисників від сплати військового збору, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Глава держави підписав документ 7 липня. Закон вносить зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором зарплат військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану.

Таким чином від сплати військового збору звільнили: