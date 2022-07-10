Канада хоче запровадити нові санкції проти РФ

Канада розширить наявні санкції проти РФ у нафтовому, газовому та хімічному секторах, включивши до них промислове виробництво, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в урядовому пресрелізі.

Там зазначили, що нові заходи заборонять канадським службам робити свій внесок у виробництво товарів, які виробляють ці сектори.

Нові санкції стосуватимуться наземного й трубопровідного транспортування, виробництва металів, а також транспортного, комп’ютерного, електронного й електричного обладнання та машин

Щойно заходи набудуть чинності, у канадських підприємств буде 60 днів для їх виконання.