ГУР: окупанти виводять з ладу бойову техніку, щоб уникнути відправки на війну

У військових частинах, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною, напередодні відправки до зони бойових дій окупанти ламають техніку, аби підрозділ залишився на території РФ, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

"Військовослужбовці 103 мотострілецького полку, що входить до складу 150 мотострілецької дивізії, лише протягом тижня розукомплектували та вивели з ладу 17 БТР-82А та дев’ять командно-штабних машин К1Ш1, які вже були готовими до завантаження на залізничні платформи" , — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що виведення з ладу військової техніки у підрозділах, які командування планує відправити в зону активних бойових дій, набуває масового характеру.

За даними розвідки, командувач південного військового округу звернувся до ФСБ РФ з проханням посилити нагляд за технікою та спостереження за окупантами яких відправлятимуть на війну в Україну.