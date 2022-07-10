ОВА: на Харківщині лінія фронту не змінилася, ворог не захопив нових територій

Останнім часом лінія фронту в Харківській області не змінилася, заявив глава ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Новое время.

"Лінія фронту не змінилася, ворог не захопив жодного метру нової території. Навпаки, наші Збройні сили намагаються і надалі звільняти наші населені пункти" , — сказав він.

За словами Синєгубова, активні бойові дії тривають на півночі, на північно-сході, на Ізюмському напрямку, де ворог постійно атакує позиції українських військ, намагається їх прорвати, однак зазнає втрат та відступає на раніше зайняті позиції.

Водночас глава ОВА закликав мешканців бути обережними та не виходити на вулицю без нагальної потреби.