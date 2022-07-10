Sky News: на посаду прем'єра Британії претендує дев'ять осіб

Молодший міністр з торгової політики Великобританії Пенні Мордонт заявила, що висуває свою кандидатуру на посаду глави Консервативної партії і пост прем'єр-міністра, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Sky News.

"Наше керівництво має помінятися. Воно повинно поменше фокусуватися на лідері і набагато більше на країні. Я готова стати наступним лідером Консервативної партії" , - заявила вона.

Таким чином, в перегонах за лідерство в уряді Британії беруть участь дев'ять осіб.

Також на посаду британського прем'єра претендують:

колишній глава МОЗ Саджид Джавід,

ексміністр закордонних справ Джеремі Хант,

колишній глава Мінфіну Ріші Сунак,

міністр транспорту Грант Шаппс,

голова спеціального комітету у закордонних справах громад тому Тугендхат.

За даними видання, очікується, що найближчими днями до перегонів можуть приєднатися глава британського МВС Пріті Пател і міністр закордонних справ Ліз трас.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, який, згідно з результатами опитування YouGov, найбільш перспективний потенційний кандидат на пост лідера Консервативної партії, відмовився висувати свою кандидатуру.

Нагадаємо, раніше колишній британський міністр фінансів Ріші Сунак офіційно висунув свою кандидатуру на посаду нового лідера консерваторів і прем'єр-міністра країни.