ООН: в Україні за час війни зафіксовано 124 випадки сексуального насильства

Спеціальний представник Організації Об'єднаних Націй з питань сексуального насильства у конфлікті Прамілла Паттен повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зафіксовано вже 124 випадки сексуального насильства, повідомляє Новое время.

Паттен визнала, що наявні дані є лише верхівкою айсберга і не відображають масштабів сексуального насильства в контексті війни РФ проти України.

В ООН кажуть, що факти сексуального насильства в умовах війни складно виявити та розслідувати. Це підтверджує і українська правозахисниця та голова правління Центру громадянських свобод Олександр Матвійчук.

По-перше, люди, які пережили сексуальне насильство, часто приховують це: не розповідають про злочин правоохоронним органам, міжнародним організаціям чи правозахисникам.

По-друге, за словами Матвійчука, неможливо оцінити масштаби злочинів такого характеру, скоєних в Україні, адже їх дуже багато.

"У деяких районах на одного слідчого налічується близько 200 кримінальних проваджень за такими епізодами. Тобто слідчий має одночасно розслідувати стільки кримінальних справ — жодна з найкращих правових систем світу не змогла б ефективно впоратися з таким завданням. Водночас триває війна та кількість злочинів зростає" , — розповідає правозахисниця.

Крім того, деякі громадяни не мають фізичної можливості повідомити про інцидент правоохоронцям, адже понад 20% територій України поки тимчасово окуповані.