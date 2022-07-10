NYT: Байден їде на Близький Схід за радянськими озброєннями для України

Президент США Джо Байден наступного тижня вирушить у турне країнами Близького Сходу. Один з пунктів порядку - пошук радянських озброєнь для України, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні The New York Times.

Видання зазначає, що адміністрація Байдена не хоче, щоб на президента України Володимира Зеленського чинився тиск для переговорів з Російською Федерацією. Однак офіційні особи сходяться на думці, що Вашингтону буде важко зберегти нинішні темпи підтримки України, оскільки зростає втома від війни по обидві сторони Атлантики.

За деякими оцінками, військові поставки триватимуть як мінімум до другого кварталу 2023 року. І стоїть питання, як довго постачатимуться зброя та боєприпаси без шкоди для самих США.

NYT зазначає, що раніше Вашингтон закликав інші країни надати Україні запаси зброї радянського виробництва, з якою її військові більш знайомі. Цей пункт буде одним з важливих на порядку денному візиту Байдена на Близький Схід, де він зустрінеться з лідерами арабських країн, які свого часу отримували зброю від СРСР.

"Є великий запас, але явно відчувається, що наступні шість місяців будуть дійсно критичними. У наступні півроку ми виявимо, що одна або обидві сторони занадто втомилися і будуть шукати вихід" , - підкреслив президент Чиказької ради з глобальних питань і колишній посол США в НАТО Іво Даалдер.

Крім того, за даними NYT, Байден намагається переконати Бразилію, Китай, Індію та інші країни, які не приєдналися до кампанії з ізоляції Росії, в тому, що США та Україна відкриті для врегулювання шляхом переговорів, але без територіальних поступок.