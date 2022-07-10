Глава МЗС Британії висунула свою кандидатуру на посаду прем'єра

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс висунула свою кандидатуру на посаду глави керівної Консервативної партії країни і її уряду, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Вона зазначила, що готова виконувати обіцянки і приймати важкі рішення.

"Ми стикаємося і з серйозними викликами за кордоном, що виходять від агресивної Росії і все більш рішучого Китаю. Залишилося менш ніж два роки для підготовки до наступних виборів. Це буде важке протистояння, але в ньому можна перемогти, виконавши обіцянки перед британським народом. Я висуваю свою кандидатуру" , - заявила вона.

Ліз Трасс є одним з найбільш затятих критиків Росії в уряді Бориса Джонсона.

Раніше низка відставок призвела до того, що Джонсон був змушений оголосити про свій відхід з посади. Очікується, що вибори нового лідера консерваторів пройдуть до осені.