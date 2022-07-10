Глава МЗС Британії висунула свою кандидатуру на посаду прем'єра

Глава МЗС Британії висунула свою кандидатуру на посаду прем'єра

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс висунула свою кандидатуру на посаду глави керівної Консервативної партії країни і її уряду, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Вона зазначила, що готова виконувати обіцянки і приймати важкі рішення.

"Ми стикаємося і з серйозними викликами за кордоном, що виходять від агресивної Росії і все більш рішучого Китаю. Залишилося менш ніж два роки для підготовки до наступних виборів. Це буде важке протистояння, але в ньому можна перемогти, виконавши обіцянки перед британським народом. Я висуваю свою кандидатуру", - заявила вона.

Ліз Трасс є одним з найбільш затятих критиків Росії в уряді Бориса Джонсона.

Раніше низка відставок призвела до того, що Джонсон був змушений оголосити про свій відхід з посади. Очікується, що вибори нового лідера консерваторів пройдуть до осені.

Новини

Популярні теми форуму

analytics