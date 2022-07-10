Росія тимчасово зупиняє "Північний потік" на тлі газової кризи

Газопровід "Північний потік" зупиниться на планове обслуговування в понеділок вранці, 11 липня, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Стверджується, що роботи триватимуть до ранку 21 липня.

На час робіт на" Північному потоці "єдиним маршрутом постачання російського газу в країни Західної і Центральної Європи залишається тільки одна транзитна гілка через Україну - через неї українська сторона останнім часом підтверджує заявки в обсязі близько 40 млн куб.м на добу, заявляють в"Газпромі".

Постачання газу по "Турецькому потоку" і "Блакитному потоку" (обидва газопроводи також пройшли планові ремонти в травні і червні) призначені для Туреччини і країн Південної і Південно-Східної Європи.

Профілактично зупинки для техобслуговування газопроводу проводяться раз на рік і зачіпають весь ланцюжок видобутку і постачання газу, однак на тлі енергетичного шантажу, в ЄС побоюються, що Росія скористається ремонтом для повного припинення постачання.

Російський газовий монополіст "Газпром" в середині червня помітно скоротив постачання газу в Німеччину по трубопроводу" Північний потік-1", пояснивши це затримкою з ремонтом обладнання, яким займається німецький концерн Siemens.

В ЄС готуються до відключення газу

Через це в Німеччині виникла енергетична криза, а влада активувала режим тривоги. Жителів попередили про те, що ціни на газ можуть зрости.

Лідер ЄС заявили, що не вірять "Газпрому" стосовно технічних причин скорочення постачання газу в Європу.

Однак пізніше в уряді Канади заявили, що після обговорень турбіну все ж вирішили повернути як санкційний виняток.

Франція при цьому заявила, що почала готуватися до можливого перекриття постачання газу з Росії. Уряд склав список компаній, яким газ надаватиметься в пріоритетному порядку.

Реакція України

Після інформації про можливе повернення деталі "Газпрому" Україна закликала Канаду не порушувати раніше введені санкції.

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що таким чином Росія шантажує Європу і хоче зменшити вплив санкцій. За його словами, РФ могла постачати газ в потрібних обсягах через український транзит.

Водночас глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон сказав, що Канада піддалася тиску, а її рішення є поганим прецедентом.