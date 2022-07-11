ISW: Росіяни посилюють удари біля Бахмута, хочуть відрізати місто

За даними американського Інституту дослідження війни (ISW), росіяни імовірно посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від Бахмута, щоб ізолювати місто від ліній комунікацій, повідомляє Українська правда.

Уточнюється, що хоча росіяни мають "оперативну паузу", вони беруть участь в операціях, аби підготувати умови для майбутніх наступів.

ISW

Зокрема, росіяни провели обмежену та безуспішну наземну атаку на північ від Донецька та обмежені розвідувальні операції на північний захід від Слов'янська.

ISW

Також ISW пише, що російське військове керівництво продовжує формувати спеціальні добровольчі загони та бойові організації ПВК, які частково складаються з літніх чоловіків та злочинців.