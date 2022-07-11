Генштаб: ЗСУ відбили російський наступ на Донбасі

За даними Генштабу ЗСУ, українські війська відбили ворожий штурм у напрямку Краснопілля (Слов'янський напрям) та Мар'їнки.﻿

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Мар’їнка, Срібне, Новомихайлівка, Вугледар, Времівка, Білогір’я, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів та Кам’янське. Окупанти завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаударів в районах Володимирівки, Павлівки та Новоандріївки.

Крім того, на Слов’янському напрямку росіяни зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також ворог завдав авіаудару неподалік Богородичного.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не відзначається. Ворог обстріляв із ствольної артилерії район Карповичів Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Харківському напрямку та недопущенні просування наших військ. Ворог вживає заходів для забезпечення підрозділів матеріально-технічними засобами.

Здійснював вогневий вплив із артилерії, РСЗВ та танків в районах Харкова та населених пунктів Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Слатине, Прудянка, Рубіжне і Благодатне.

На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

На Новопавлівському напрямку ворог веде штурм для покращення тактичного положення. Вдовж лінії зіткнення окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив по наших позиціях. Активізувалася авіація.

На Краматорському напрямку активних дій противник не проводив. Обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Сіверськ, Закітне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське та Спірне.

На Бахмутському напрямку здійснює обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка. Завдав ракетно-авіаційних ударів поблизу Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні наступу наших підрозділів. Здійснив обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Ольгине, Велика Костромка, Біла Криниця, Калинівка, Киселівка, Любомирівка, Кобзарці, Червона Долина, Широке, Киселівка, Партизанське, Котляреве, Посад-Покровське та Прибузьке.

В акваторії Чорного та Азовського морів корабельне угруповання росіян зусилля зосереджує на ураженні важливих об’єктів військової та цивільної інфраструктури крилатими ракетами, блокуванні дій ВМС та ДПСУ.

У готовності до ракетних ударів противник утримує два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".