Міноборони Британії вказало на проблеми Росії з особовим складом
За інформацією міністерства оборони Великої Британії, виснаження російських окупаційних військ через відсутність регулярних перерв від участі в боях — одна з найсерйозніших проблем РФ із особовим складом у війні проти України, повідомляє Новое время.
У зведенні британського відомства у Twitter йдеться, що в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що дружини військових 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу безпосередньо звертаються до місцевого політика із закликом повернути чоловіків додому з війни в Україні.
"Одна жінка заявила, що особовий склад 5-ї окремої гвардійської танкової бригади "психічно та фізично виснажений", оскільки перебуває на справжній бойовій службі з 24 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні.
У британському міноборони наголосили, що нестача регулярних планових перерв від участі в інтенсивних бойових діях, ймовірно, є однією з найбільш руйнівних проблем з особовим складом, які найбільше шкодять російській армії та які у Міноборони РФ намагаються виправити.
Щодо бойових дій у відомстві повідомили, що помітного просування російських військ на Донбасі за останню добу не відбулося, незважаючи на інтенсивні артобстріли.
"Українські сили продовжували чинити локальний тиск на російський оборонний рубіж на північному сході Херсонської області, також, ймовірно, не досягнувши територіального успіху", - наголошується у зведенні.