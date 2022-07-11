Міноборони Британії вказало на проблеми Росії з особовим складом

За інформацією міністерства оборони Великої Британії, виснаження російських окупаційних військ через відсутність регулярних перерв від участі в боях — одна з найсерйозніших проблем РФ із особовим складом у війні проти України, повідомляє Новое время.

У зведенні британського відомства у Twitter йдеться, що в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що дружини військових 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу безпосередньо звертаються до місцевого політика із закликом повернути чоловіків додому з війни в Україні.

"Одна жінка заявила, що особовий склад 5-ї окремої гвардійської танкової бригади "психічно та фізично виснажений", оскільки перебуває на справжній бойовій службі з 24 лютого 2022 року" , - йдеться у повідомленні.

У британському міноборони наголосили, що нестача регулярних планових перерв від участі в інтенсивних бойових діях, ймовірно, є однією з найбільш руйнівних проблем з особовим складом, які найбільше шкодять російській армії та які у Міноборони РФ намагаються виправити.

Щодо бойових дій у відомстві повідомили, що помітного просування російських військ на Донбасі за останню добу не відбулося, незважаючи на інтенсивні артобстріли.