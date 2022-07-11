Генштаб: ЗСУ вже знищили 37 400 окупантів

За даними﻿ Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної агресії, в Україні було знищено близько 37 400 російських вояків.﻿﻿ Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському напрямку.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали: