Генштаб: ЗСУ вже знищили 37 400 окупантів
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної агресії, в Україні було знищено близько 37 400 російських вояків. Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському напрямку.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:
- особового складу близько 37 400 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1645 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3828 (+5) од,
- артилерійських систем– 838 (+4) од,
- РСЗВ - 247 (+0) од,
- засобів ППО - 109 (+1) од,
- літаків– 217 (+0) од,
- гелікоптерів– 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0),
- крилатих ракет - 155 (+0),
- кораблів/катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2696 (+2) од,
- спеціальної техніки - 66 (+0).