Генштаб: ЗСУ вже знищили 37 400 окупантів

Генштаб: ЗСУ вже знищили 37 400 окупантів

За даними﻿ Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної агресії, в Україні було знищено близько 37 400 російських вояків.﻿﻿ Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському напрямку.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 37 400 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1645 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3828 (+5) од,
  • артилерійських систем– 838 (+4) од,
  • РСЗВ - 247 (+0) од,
  • засобів ППО - 109 (+1) од,
  • літаків– 217 (+0) од,
  • гелікоптерів– 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0),
  • крилатих ракет - 155 (+0),
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2696 (+2) од,
  • спеціальної техніки - 66 (+0).

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