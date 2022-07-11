Зведення ОВА: Ситуація в регіонах

Вранці 11 липня у Миколаєві пролунали вибухи, росіяни обстріляли з артилерії Шосткинський район Сумської області, на Херсонщині тривають пожежі, які окупанти не дозволяють гасити, повідомляє Українська правда.

Миколаївська область : вранці у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.

"Наразі розуміємо: 6 ракет. Попередньо без жертв, один поранений" , - уточнив голова ОВА Віталій Кім.

Баштанський район: у неділю обстрілу зазнала Широківська громада. Влучення були по вже зруйнованій будівлі ЦНАПу, школі, житлових будинках та відкритих територіях домогосподарств. Потерпілих нема.

Також триває обстріл сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді.

У Миколаївському районі в неділю ввечері внаслідок обстрілу с. Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з урожаєм та лісосмугою. Потерпілих нема.

Херсонська область : Херсон у неділю був у диму від пожеж: горіли поля у Таврійському мікрорайоні та передмісті. За повідомленням очевидців, пожежну допомогу окупанти не дозволяли надсилати.

Стабільно критичною залишається ситуація у районах області.

Дніпропетровська область : ворог знову обстріляв касетними снарядами Криворізький район. Дві громади – Апостолівську та Зеленодольську. У двох селах – Новосеменівці та Мар'янському – руйнація житла. Попередньо люди не постраждали.

Сумська область : минулої доби був мінометний обстріл – 5 вибухів – на території Есманської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Ніч була тиха.

О 7.30 ранку 11 липня – "прильоти" Шосткинського району. Артобстріл. Інформація про наслідки уточнюється.

Харківська область : за ніч по Харкову росіяни завдали 3 ракетних ударів. Потрапили у житлову багатоповерхівку, школу у Слобідському районі та складські приміщення у Основ'янському районі.

Внаслідок ракетного обстрілу зруйновано будівлю школи. Пожежі не було. Загиблих та постраждалих немає.

У 6-поверховому житловому будинку зруйновано під'їзд житлового будинку з 1-го поверху до 6-го поверху. Пожежі не було. ДСНС-ники врятували жінку. Третя ракета потрапила відкритою територією, пошкодила складські приміщення.

Протягом доби по області окупанти обстрілювали Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський райони. Горіли приватні будинки, господарські споруди, відкриті території.

Протягом доби госпіталізували одну людину у Золочеві.

Луганська область : за ніч росіяни завдали п'яти ракетних ударів і чотирьох масованих артилерійських обстрілів населеними пунктами на кордоні Луганщини та Донбасу.

Застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанська та інших напрямків на Сіверськ та Слов'янськ, але вже більше тижня ці спроби безуспішні, намагаються просуватися з боку Попасної.

Донецька область : обстріл не припиняється. За добу обстріляно Бахмут, с. Оріхове, с. Ластівчине, с. Стара Миколаївка, с. Ближня, с. Кліщіївка.

Пошкоджено 49 об'єктів (35 житлових будинків, багатоповерхівку, 13 гаражів, промислові та інфраструктурні об'єкти).

За ніч – обстріл Торецької, Сіверської, Мар'їнської, Миколаївської та Часовоярської ТО.

Область без газу та частково без води та електрики. Евакуація населення продовжується.