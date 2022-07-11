ВП: РФ вдарила по Харкову. Троє людей загинули, 28 постраждалих

Заступник керівника президентського офісу Кирилл Тімошенко заявив﻿, що в понеділок, 11 липня, російські війська потрапили в Харкова, внаслідок трьох людей, 28 отримали поранення.

"Харков. Ворог знову вразив ракетні удари в місті. Раніше було відомо про 28 постраждалих і 3 загиблих" , - написав він у Телеграмі.

Тимошенко додав, що серед постраждалих є дитина 16 років. На даний момент на місці працюють на місці.

Стан 16-річної пораненої внаслідок обстрілу Харкова вранці 11 липня — середньої тяжкості, повідомили у Харківській ОВА. Усі 28 поранених мають ушкодження різного ступеня тяжкості, переважно — це вибухові травми.