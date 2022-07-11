Уряд скасував ліцензування експорту пшениці
Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило, що Кабінет Міністрів скасував ліцензування експорту пшениці
"Набула чинності постанова Кабінету Міністрів від 1 липня 2022 року № 759 "Про внесення змін до додатків 1 та 5 до постанови Кабінету Міністрів від 29 грудня 2021 р. № 1424", якою внесено зміни до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню і квотування.Так, згідно з постановою, пшениця та суміш пшениці та жита (меслин) (код УКТЗЕД1001) виключені з переліку товарів, обов'язкових до ліцензування. Крім того, скасовано заборону на експорт та введено ліцензування на овес (код УКТЗЕД1004)", — йдеться у повідомленні.
Водночас постановою вводиться заборона на експорт мінеральних або хімічних, азотних добрив (код УКТЗЕД 3102).