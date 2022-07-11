Монастирський: Чому не варто дивуватися повісткам від поліцейських

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що поліція може роздавати українцям повістки, бо про це попрохали в Збройних силах України. На даний момент понад 3 млн громадян перебувають на військовому обліку не за місцем їхнього проживання, повідомляє Ділова столиця.

"Я вважаю, що мобілізація – це справа кожного громадянина, вона має здійснюватися добровільно. В першу чергу я хочу сказати, що понад 3 млн громадян сьогодні знаходяться на обліку у військкоматах, але не за місцем їхнього проживання.

І це питання, яке має бути вирішено найближчим часом, і насамперед, це має бути позицією самих громадян, які мають стати на військовий облік", – сказав Монастирський.

Також міністр внутрішніх справ прокоментував питання щодо правомірності видачі поліцією повісток, зокрема під час рейдів та на блокпостах.

За його словами, всі сили безпеки і оборони допомагають Збройним силам України і "будь-які подібні дії вони здійснюються виключно на прохання ЗСУ".

"Закон вимагає, що людина має знаходитись на відповідному обліку, якщо безперечно ЗСУ потребують, щоб людина знаходилась на такому обліку, цей облік має бути забезпечений. Але, як ви бачите остання позиція, яка була висловлена президентом України дуже чітко, що жодної проблеми у пересуванні між областями не має бути.