Сервіси Google залишаться безкоштовними для українського бізнесу до кінця війни — Мінцифри

Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив﻿, що компанія Google﻿ вирішила зберегти особливі умови для українського малого та середнього бізнесу до кінця війни, звільнивши його від плати за Google Workspace.

В іншому світі оплату за сервіси Google Workspace введено з 1 липня. Google Workspace включає корпоративну пошту, хмарне сховище та інші сервіси.

" З липня Google вводить платну передплату на Google Workspace, але ми домовилися про особливі умови нашого малого та середнього бізнесу. До кінця повномасштабної війни ці послуги будуть безкоштовними" , — написав Федоров.

Також міністр подякував Google за регулярну допомогу та підтримку України, зокрема за надані країні $15 млн допомоги та безкоштовне використання Google Workspace українськими педагогами, а також передані 43 тис. ноутбуків для шкіл.

Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації запропонувало найбільшим технологічним компаніям світу провести "діджітал-лендліз" для України.