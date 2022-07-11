Альфа-Банк помер. Хай живе Sense!

Альфа-Банк в Україні не працює. Але не тому, що його закрили, він збанкрутував або ще з якоїсь причини. Все набагато простіше. З 11 червня банк офіційно перестав називатися Альфа-Банком внаслідок ребрендингу. Тепер українською мовою він називається Акціонерне товариство «Сенс Банк», а англійською - Joint Stock Company Sense Bank.

Причини такого рішення

Ключова причина ребрендингу – банк не хоче мати нічого спільного з Росією і тому відмовився від бренду, який був створений і досі працює у країні-агресорі. Як відомо, незабаром після початку війни російський «Альфа-банк» поряд із ще шістьма російськими банками потрапили під дію американського пакету блокуючих санкцій. Всім американським громадянам та фірмам було наказано завершити всі транзакції та відносини з російським Альфа-банком до 6 травня.

В Україні в перший же день війни було ліквідовано «дочка» російського «Сбербанку» та викуплений Росією «Промінвестбанк». А про долю українського «Альфа-Банку» точилися спекотні суперечки. Національний банк усунув російських інвесторів від управління «Альфа-Банком Україна» та призначив незалежним довіреним їхнім представником болгарського економіста та колишнього державного діяча Симеона Дянкова. Однак комусь цього здалося замало. На «жовтих» інтернет-джерелах почали з'являтися статті, які дискредитують «Альфа-Банк» і намагаються посіяти паніку серед його клієнтів.

Було очевидно, що продовжувати існувати під колишньою назвою банк більше не може.

Як почувається банк

У перші ж дні війни «Альфа-Банк» був змушений звернутися до Національного банку за кредитом рефінансування разом із багатьма іншими українськими банками – і отримав його. Причиною стало катастрофічне зниження клієнтських платежів щодо погашення кредитної заборгованості.

У той же час, як і багато інших банків, Альфа-Банк був змушений скоротити кредитні ліміти за картками своїх клієнтів до 20000 гривень.

Щоб трохи поправити ситуацію, банк пішов на безпрецедентну акцію: запропонував клієнтам погасити 80% загальної заборгованості за карткою з умовою, що банк зарахує повне погашення. Звичайно, тисячі клієнтів банку скористалися таким щедрим жестом.

З метою скорочення операційних видатків банк пішов на закриття частини відділень. До речі, це рішення і стало приводом для розмов, що банк має проблеми.

Втім, повідомлень про затримки із поверненням депозитів чи проблеми з клієнтськими платежами немає. Банк виплачує і гривню, і валюту, яку бажано заздалегідь замовляти. Крім того, з 1 березня по 12 липня банк «Альфа-Банк» надавав кредитні канікули за всіма своїми кредитними картками та кредитами на платежі березня, квітня, травня, червня, липня та серпня 2022 року.

Про значимість Альфа-Банку для української банківської системи говорить той факт, що у списку системно важливих банків, оновленому 10 березня 2022 року (через два тижні після початку війни) банк стоїть на другому місці.

Залучаючи клієнтів

Маркетологи банку вирішили не лише перейменувати банк, а й залучити до нього нових клієнтів. Для цього було запущено реферальну програму, в рамках якої і новому клієнту, і тому, хто його запросив, банк виплачує по 100 гривень «чистими». Для отримання достатньо завантажити за реферальним посиланням мобільний додаток банку Sense Super App, встановити його, відкрити віртуальну картку та активувати її.

Крім того, з липня банк відновив дію своєї програми лояльності Cash'U Club, в рамках якої клієнт може отримувати кешбек за платежі кредитною або дебетовою карткою відразу за декількома категоріями (від 2 до 7 залежно від статусу клієнта). Щоправда, отримані бонуси не виплачуються безпосередньо на картку, як у інших банках. Ними можна сплатити раніше зроблені покупки.

Чи все ідеально в банку

На жаль, до ідеалу Альфа-Банку ще далеко. Після запуску нового мобільного додатку комунікація клієнтів із банком, м'яко кажучи, «бажає кращого». Банк пропонує клієнтам писати безпосередньо в чаті програми, але відповідає... досить довго. Закриття багатьох відділень ускладнило можливість безпосереднього контакту з менеджерами. Безкоштовного телефону, яким можна було б зателефонувати до банку, у «Альфи» немає (може, з'явиться у Sense?)

Сама програма, на яку витрачено багато зусиль і яка мала, за задумом розробників, зробити фурор серед банківських додатків, судячи з коментарів на інтернет-форумах, досить часто збоїть.

Пройшлися банком і ті його клієнти, які були змушені рятуватися втечею від війни в країнах Європи. Використання карток банку та платежі за кордоном викликають багато питань до курсу проведення операцій.

Що ж. Залишається побажати, щоб усі проблеми та нерозуміння залишилися в Альфа-Банку, а в Sense Bank перейшло тільки те найкраще, що було в банку.