В Білорусі планують обмежувати виїзд громадян за кордон
В Білорусі планують обмежувати виїзд громадянам за кордон, якщо це нібито суперечить національній безпеці країни, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Обмеження може вводитись терміном до півроку.
Водночас виїзд також заборонять й тим, проти кого ведеться "процес за скоєння адміністративних правопорушень проти порядку управління".
Силовикам дозволятимуть виїзд лише з дозволу керівництва та здачі біометричних паспортів.
Законопроєкт стосуватиметься військовослужбовців, співробітників, працівників та осіб цивільного персоналу військових формувань та воєнізованих організацій Білорусі, а саме:
- Збройних сил;
- органів прикордонної служби;
- внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ;
- органів державної безпеки;
- транспортних військ;
- Служби безпеки президента;
- Оперативно-аналітичного центру;
- Слідчого комітету;
- Державного комітету судових експертиз;
- органів внутрішніх справ;
- органів фінансових розслідувань Комітету державного контролю;
- органів та підрозділів з надзвичайних ситуацій.
Наразі законопроєкт лише надійшов до парламенту і його повинні розглянути під час осінньої сесії.